紫禁城遇上凡爾賽宮今揭幕　展覽150件中法宮廷珍藏

香港故宮「當紫禁城遇上凡爾賽宮—17、18世紀中法文化交流」特別展（中法特別展）今日（16日）揭幕。是次展覽展出近150件來自故宮博物院及凡爾賽宮的珍貴文物，包括凡爾賽宮皇家禮拜堂大門鑰匙、乾隆帝朝服像、開光山水花卉紋壺、南懷仁款混儀、香水噴泉及菊花紋壺等。展覽分為4個單元，分別深入探討兩個博物館的輝煌。此外為配合展覽，香港故宮還有一系列公開講座和親子工作坊可供公眾參與。

此次中法特別展的4個單元分別是，「兩座宮殿」、「科學與外交」、「工藝互鑒與創新」以及「藝術與新知」。在「兩座宮殿」中有來自法國的展品凡爾賽宮皇家禮拜堂大門鑰匙，鑰匙飾皇冠及法國皇室百合花紋樣，可打開凡爾賽皇家禮拜堂的厚重大門。來自故宮博物院的乾隆帝朝服像則是一副巨大的乾隆皇帝全身畫像，青年乾隆帝正面端坐於寶座之上，以示威嚴肅穆。在「科學與外交」中則展出了不少當時的科學儀器，中法兩國共享與交流了當時新的科學成果。其中的南懷仁款渾儀，是康熙帝的歐洲科學知識啟蒙老師南懷仁製作的混儀，刻有滿漢文字，用於演示太陽月亮的天體運動。

展覽還展示了香水噴泉，這是已知的唯一一件法國國王路易十五擁有的中國瓷器，這件仿哥釉瓷瓶由中國景德鎮製，而其裝飾則是法國工匠在法國製作，成為了兩國文化交流融合的見證。同時還有展品「菊花紋壺」則體現了一段「中國訂製、法國製造」的工藝交流故事。過去這壺曾被認為是廣東官員送給清廷的貢品，但近年專家卻在其底部發現了法國工藝師的落款，證實了此壺是法國生產。

同時，展覽中還有不少當時法國人畫筆下的清朝人，上至乾隆皇帝，下至黎民百姓。其中的「南京市集」畫作不僅展現了當時法國對中國的認識和想像，還採用了歐洲線性透視繪畫技法，甚至當時法國的瑪麗王后本人也參與了這幅畫的創作。此次中法特別展在香港故宮展廳9向公眾開放，展覽將持續至明年5月4日。展覽有配套的公開講座與親子工作坊，展覽期間參加展廳內的特別教育活動能獲取紀念明信片。