李敖長女投訴豪宅違建　蔡英文稱承租前已存在

已故台灣作家李敖的長女李文近日向台媒投訴，稱台灣地區前領導人蔡英文入住陽明山一幢違建豪宅，附近常需交通管制、還出現大量隨扈。蔡英文辦公室周日（15日）回應指，該別墅的違建部分在承租前就已存在。

家住陽明山的李文指出，今年中開始發現住所附近一幢別墅自今年年中以來出現大量維安人員，不時有車隊進出，附近道路還要交通管制，又有人從別墅出來遛狗，鄰居之間口耳相傳該屋是蔡英文卸任後的住處之一。李文長期注意小區違章建築、環境保護等問題，該總價近1億元新台幣（約2,400萬港元）、佔地百坪的別墅業主過往多有違建紀錄，在3樓屋頂平台、2樓陽台、1樓空地大門共有3處違建加蓋。

蔡英文辦公室回應指，該別墅是由蔡英文家人短期租用，而蔡英文已於今年5月卸任，李文提到的大量隨扈及道路交通管制並非事實。至於違建部分，該辦公室向所有權人房東了解後確認，是房東當初購入重新裝修時，原設計師未依程序申請所致，目前已循建管處函內所列明的程序尋求救濟，並委託專業人員協助改善與補正。