今屆立會首3個會期通過83項政府法案　較上屆同期多27項

立法會內務委員會今日(16日)年結。副主席陳健波指政府在今年共提交了32項法案，當中28項是包括政府當局向立法會提交的立法議程之內，有4項就不在立法議程之內，委員會成立23個法案委員會，審議了22項政府法案及1項議員法案，同時審議了169項附屬法例。

內會主席指今屆立法會在首3個會期內，即是頭3年一共已經通過了83項的政府法案，較上一屆立法會頭3年所通過政府法案的數目是多出了27項。

行政立法機關繼續進行多層次全方位的互動交流，今年合共舉行了4次前廳交流會。內會主席強調前廳交流會只是部分交流的方式，議員其實還有很多其他的交流方法。本年會期也舉行3次答問和互動交流答問會，議員與行政長官重大宏觀和策略性的議題互動交流，表達意見。在內會同意下，多個事務委員會聯同多個政策局前往內地不同城市進行職務考察，亦都體現了行政立法的良性互動。

被問及去年有7次前廳交流會，今年只有4次，會否影響議員和政府之間的溝通；以及3個小時討論4項議程的狀況，和財赤下公務員減薪的主張。

公務員減薪方面，陳健波認為現階段要審慎研究，指公務員減薪，一般打工仔亦勢難避免，擔心出現連鎖效應，不利消費市道，認為打擊濫用福利，推出刺激經濟方案會更管用。