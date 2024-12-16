政府採購存在圍標串標　商務局前局長遭問責降職

江蘇省蘇州工業園區商務局一名員工早前舉報，該局局長祝歡在政府採購中存在圍標串標等問題。內媒周日（15日）從蘇州市專項工作組獲悉，蘇州工業園區商務局前黨組書記、局長祝歡已被撤職處分，從正處職降為正科級。

自稱2018屆清華大學畢業生、蘇州工業園區商務局科員馬先生今年7月向蘇州市紀委監委實名舉報，祝歡在政府採購中圍標串標、虛設項目套取資金，向省委巡視組提供虛假材料，還涉嫌學歷造假。蘇州市專項工作組翌月通報，已對祝歡立案審查調查。經查實，祝歡對商務局採購項目中存在的內定供應商、圍標串標等問題負有領導責任，在接受蘇州工業園區黨工委巡察時提供不實材料，在組織函詢時不如實說明問題，違反黨的紀律。依據相關規定，經蘇州市委批准，給予其留黨察看一年。

核查中還發現，蘇州工業園區商務局服務貿易處前處長宋雲龍在該局採購項目中，參與內定供應商，並涉嫌其他嚴重違紀違法問題，正接受市紀委監委紀律審查和監察調查。該局採購項目中未嚴格執行制度規定、失管失察的其他相關人員，以及前期處理有關反映問題過程中存在執行制度不嚴、工作質效不高、工作方式方法簡單等問題的單位和人員，均已被處理。