議員倡提前公布8號轉9號風球　天文台稱無法承諾

位於尖沙咀的天文台總部現時位置已不敷應用，香港天文台擬興建副樓，並翻新現有的「紅屋」成為天文台歷史室。立法會環境事務委員會今日(16日)討論有關建樓計劃，有議員對建設副樓表示支持，但坦言天文台現有文件並不足以提交到工務小組委員會。有議員亦關注建成後是否能提升對極端天氣的預警，例如當8號風球轉為9號風球時，是否能提早1小時預告，但天文台則回應稱無法承諾，但會盡可能提早公布天氣資訊。

會上一眾議員大都對天文台建設副樓表示歡迎，但就對天文台應對颱風等的極度天氣警示有所關注。議員田北辰表示，既然建成副樓後可提升對極端天氣的氣象預測預警及風險評估能力，希望天文台能承諾建成後會提早1小時公布「轉波」預警，並舉例指去年熱帶氣旋「小犬」襲港時，曾由8號風球轉為9號風球，但當時只提前15分鐘預警「轉波」，港鐵停駛令大量市民「有家歸不得」，同時亦影響了機場交通，認為天文台有需要至少提前1小時公布令市民更易規劃行程。

議員陳紹雄則質疑，副樓建成後是否有足夠空間應對未來數年應對極端天氣的需要，「唔希望幾年後(天文台)又返來(立法會)攞錢」，他又建議天文台應直接將總部搬至北部都會區，留下現有的法定古蹟大樓作教學和旅遊之用。議員盧偉國亦表示，對現有天文台有感情，早前參觀天文台時亦發現有不少設備變老舊，同意有需要建副樓，但認為天文台現時提供的文件並不足以提交到工務小組委員會審議，促天文台需有更詳盡計劃。

香港天文台台長陳栢緯回應時稱，未能承諾提早一小時作出「轉波」預警，並指現時已在盡量可行的情況下提早警示，讓市民早作準備一直以天文台的目標。而對於議員建議將天文台遷至北部都會區，陳則解釋指要將天文台重置在另一地方「幾乎係連根拔起」，耗時非常長，而且其觀測站一向設置在尖沙咀，若現時更改將會中斷天文台140年以來的觀測歷史。