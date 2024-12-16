九龍城寨啟德「重建」　增5個打卡位　聽着對白探索香港

港產電影《九龍城寨之圍城》揚威海外，戲內場景繼早前在機場重現展出後，今日(16日)再於舊啟德機場的AIRSIDE商場「重建」，吸引眾多市民排隊進入。香港旅遊發展局在是次展覽新增5個打卡位，市民及旅客更可走進場景，聽着電影中角色的對白，跟着電影步伐探索香港。而展覽外亦增設電影周邊商品攤位，售賣經典美食、懷舊玩具到電影精品。港府透露，九龍寨城公園最快會在明年3月舉行室內外電影展覽。

走進「九龍城寨」，市民會見到早前已在機場出現的士多、以及戶外水井。不同的是，訪客可聽到飛機的升降聲，而穿梭寨城後巷時，抬頭能見到雜亂的電線。展覽除了活現髮廊、冰室、後巷、「城寨四子」房間等經典場面，亦新增五大新增打卡位，包括漫畫攤、裁縫店、跌打舖、鞋匠店和牙醫診所，還原80年代寨城風情，擺設造型、價錢牌全部參照當年實物塑造。

而不同場景中隱藏多個驚喜彩蛋，例如在裁縫店展出原裝電影演員戲服，以及四子聚首打麻雀耍樂的閣樓展出電影的微縮模型等。製作團隊更特別將電影內的演員對話及聲效融入展覽不同場景，令參觀者恍如置身於電影之中。此外，展覽外增設一系列電影周邊商品攤位，市民旅客可即場品嘗城寨叉燒飯、購買電影紀念品等。

財政司副司長黃偉綸透露，「九龍城寨」現址的九龍寨城公園亦正籌備展覽，將參考電影主題製作，會有室內和室外展覽，最快在3至4月期間推出。他期望更多市民可以近距離欣賞到電影幕後的用心製作，加深認識香港電影，尤其是美術設計及布景道具方面的精湛工藝。