蓮塘口岸出入境旅客首破2500萬　為去年同期逾2倍

據廣東省深圳邊檢總站統計，今年截至上周五（13日），蓮塘口岸出入境旅客達2,502萬人次，首次突破2,500萬大關，為去年同期客流的2.1倍；通行出入境車輛有107萬輛次，是去年同期的1.5倍。

今年來，經蓮塘口岸出入境的港澳居民達1,959萬人次，同比增長122%，佔客流總量78%。其中入境蓮塘口岸10次以上的港澳居民達23.5萬人，較去年增長147%。與此同時，出入境內地居民有523萬人次，同比增長64%。隨着本月1日赴香港旅遊「一簽多行」政策實施，截至本月經蓮塘口岸通行的各類旅遊、研學、參訪、騎行等團隊數量同比增長近一倍。

隨着中國免簽擴容以及延長免簽停留期限等便利外籍人員赴華政策實施，蓮塘邊檢站今年已查驗入出境外國人17.12萬人次，同比增長317%，其中免簽入境的外國人有4.17萬人次，是去年同期的23倍。今年4月，蓮塘口岸新增為廣東省144小時過境免簽政策的出境口岸，同時經港澳地區外國人144小時免簽入境團員以約20%的速率逐月遞增。