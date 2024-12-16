盲校開設攝影課　助學生感知世界

視障人士雖然無法如正常人一樣觀察世間萬物，卻可以通過聽覺、嗅覺及觸覺等體驗來代替。內媒周日（15日）報道，江蘇省南京市有盲人學校為學生開設攝影課，通過言語描述，讓盲童在腦海中想像眼前畫面，找角度拍下照片。有學生坦言，自己雖然看不見東西，但是喜歡攝影，也喜歡記錄生活。

參與攝影課的有小學生、初中生、高中生，視力情況各不一樣，包括全盲、視力微弱等，有人可以獨立行走，亦有人必須依靠義工幫助。他們在課上首先會聽取老師描述畫面，並利用手機讀屏軟件獲取語音提示，最後打開手機相機按下對焦，完成拍攝。如果想了解照片質素，亦可以在人工智能軟件中開啟照片識別，通過語音獲取答案。

高中一年級學生李賓杰表示，他一向喜歡拍照，但去年10月失去視力，現時在課上靠老師描述畫面，再在腦海中想像及摸索拍攝角度。亦有學生表示從攝影學習到許多以前不知道的知識，比如照片構圖、調整相機參數等。

帶隊的攝影老師表示，拍攝對每個同學的難度都不一樣，其中先天性全盲難度最大，因其對立體空間沒有概念，並不知道物體的前後上下有甚麼輪廓，只能靠觸摸，靠想像，因此前期需準備一些教具，讓他們通過觸摸建立出立體空間感。他又坦言，普通人會有慣性思維，而視障學生沒有，除了看不見或看不清需要輔助以外，他們的想像力、創造力甚至超過普通人，想法更新奇，會提出一些讓人腦洞大開的角度。