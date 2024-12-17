12歲女孩染HPV有半年性生活史　17歲男友落網

山東省泰安市一名12歲女孩近日被發現感染人類乳頭瘤病毒（HPV），有半年性生活史，女醫生上報醫務部，卻遭打壓。輿論懷疑事件涉及性侵，甚至可能涉當地權貴淫亂。聯合調查組周一（16日）通報，該女孩有一名17歲男友，男方已被依法採取刑事強制措施。

網上爆料指，泰安新泰市新汶中心醫院一名醫生在網上求助，稱該女孩近日來看病，檢查結果是HPV陽性，其入院紀錄的婚姻史一欄寫明「性生活史已經半年」。早在今年6月，她曾到醫院治療陰道炎，但當時沒醫生幫忙報警。該醫生獲悉，該女孩已沒有上學，父母了解她的情況，回答該醫生的問題時卻漏洞百出。該醫生指，雖然女孩不屬於她的科室負責，但她看不下去上報，醫務部卻反問她怎麽確定女孩被性侵，更叫她不要多管閒事。

新泰市聯合調查組在官網發布通報稱，當地第一時間成立由公安、衞健、婦聯等部門組成的聯合調查組展開調查，發現該女孩今年5月通過網絡認識17歲男孩李某某並發展為男女朋友，之後發生性關係。當局已對李某某採取刑事強制措施，調查相關責任人，將依法依規處理；另安排專家對醫治該女孩，同步開展關愛幫扶、心理輔導等工作，同時呼籲外界勿傳播當事人私隱。