議員親身體驗　斥取巧引客燒錢

消委會收到有關夾公仔機的投訴較去年同期的14宗飆兩倍，議員江玉歡於上周六（14日）亦在社交媒體發文，表示近日收到不少市民投訴，指坊間不少夾公仔機的公仔擺位及夾架的鬆緊度有嚴重做手腳之嫌，無論公仔是否被夾住，夾架也會在中途鬆脫，夾到公仔的機會微乎其微，並認為「漂亮的公仔只是吸引顧客燒錢的門面技巧。」

江玉歡續指，上周六早上出席活動後，她到天后的一間夾公仔機舖體驗，花費了20元玩4次，當中有3次夾中公仔，惟每次運行到開口途中大約一隻手掌的距離都會自行鬆脫。江玉歡認為零售市面正待恢復，像這樣用取巧的方式做生意，會對營商形象及消費者信心造成負面影響。她建議政府就這類店舖多加巡查，及參考外國經驗就裝置進行規管，以免不法商人「欺騙」市民。

消委會總幹事黃鳳嫺亦認為政府有需要考慮規管行業，重新檢視夾公仔機是否需要領取牌照。她指出法庭於2022年裁定夾公仔機不符合條例中對「娛樂」的定義，因此毋須按上述條例申領牌照亦不受條例規管，但消費者玩夾公仔機很多時候是想用少少錢試運氣，或在坊間找不到相關獎品，故不惜大撒金錢、不斷嘗試贏取禮品，因此要作出相關檢視。

黃鳳嫺又指夾公仔機投訴十分難跟進，只得一半個案成功處理，「真係搵不到台主，甚至已消失，唔係唔想做」，又認為坊間有不少娛樂，未必需要夾公仔，就算要玩，亦應「小玩怡情」。她續指，消費者仍受《商品說明條例》保障，但舉證門檻不低，而消費者多數亦認為金額不大，未必會舉報或作證。