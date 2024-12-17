深圳首個　文錦渡陸路口岸離境退稅試點啟用

廣東省深圳市首個離境退稅陸路口岸試點，周一（16日）在文錦渡口岸正式啟用。境外旅客離境時，只需攜帶有效身份證件，即可對在退稅指定商店購買的符合退稅條件個人商品，申請退還已繳納的增值稅。第一位離境退稅顧客李女士大讚經陸路口岸也可享退稅很方便，希望以後各個陸路口岸都能推廣退稅點。

隨着文錦渡口岸離境退稅試點啟用，深圳市成為粵港澳大灣區首個擁有海陸空全類型離境退稅口岸的城市。本次啟用的文錦渡口岸離境退稅試點位於聯檢樓二樓出境大廳西南角，集海關驗核、銀行退稅功能於一體。截至本月4日，今年深港陸路口岸出入境旅客累計突破2億人次，港澳旅客是目前離境退稅業務的主要客戶群體，佔整體業務量超過50%。在文錦渡口岸離境退稅試點啟用前，深圳已有寶安國際機場和蛇口郵輪母港兩個離境退稅點。

外籍及港澳台人士如在內地連續居住不超過183天，在深圳的離境退稅「即買即退」商店購物，金額在500至11萬元人民幣（約540至11.9萬港元）之間，可享退稅服務。增值稅稅率為13%的商品退稅率為11%，扣除2%退稅代理機構手續費後，旅客實際退稅9%。