港府早前公布本年度財政赤字料高約1,000億元，較原先估計的481億元高逾一倍，亦是連續3年財赤破千億元，引發社會對政府開支的質疑，不斷有聲音要求縮減公務員編制及減薪。政府今日(17日)表示，財金官員上個星期已經就財政方針展開諮詢並收到很多意見。政府表示歡迎所有意見，並且會審慎研究。

政府表示任何意見都會有支持和不支持的聲音，政府會研究背後的理念和數據、平衡利弊，指出政府是開源節流、增加經濟增長總值。政府說若令各行各業受惠，政府收入也會增加，財金官員會按照香港的狀況制訂好的施政方針。

政府表示本港的經濟活動主要透過投資、消費、出口三方面。投資方面，政府說會繼續保持每年900億元的投資的長期方針，但私人投資教具不確定性，因此需要謹慎。另外經濟增長向東移，加上國家政策配合，總體相能令經濟變好。

消費方面，政府說旅客消費模式改變，一簽多行在深圳恢復後，週末入境人數增加20至30%，形容是人流、氣氛較好。政府又表示相關行業營業額增加10至20%，展望聖誕新年旺季會繼續上升，從而令消費金額上升。政府有指出東南亞旅客數字上升有良好勢頭，例如菲律賓的旅客數字已經回復超過100%。

消費模式方面，政府說現時實體零售店營業額下降，但網上購物營業額上升，認為對經濟有幫助。政府說雖然現時實體店營業額下跌，但是忘舊營業額升8.4%，認為市場需要把握消費模式轉變的新機遇。政府又表示有本地美容公司調整實體店的數目，提升了服務、高端客戶、服務手法之後成功給客，計劃在高檔地區設立8000尺的新旗艦店，認為是積極求變下的成功例子。政府希望業界把握電商網購帶來的新發展、新機遇。

政府有表示雖然受到外部環境的挑戰，本地出口正值上升，今年頭三季升2.6%。政府只財金官員會開源節流、發掘經濟真新增長點，令各行各業受惠。