內地全面放寬外國人過境免簽政策　增21適用口岸

國家移民管理局周二（17日）發布公告，即日起全面放寬優化外國人過境免簽政策，將過境免簽外國人在境內停留時間由原來72小時和144小時，均延長至240小時（10天），同時新增21個口岸為過境免簽人員入出境口岸，並進一步擴大停留活動區域。

公告指出，符合條件的俄羅斯、巴西、英國、美國、加拿大等54國人員，從中國過境前往第三國或地區，可從24個省區市60個對外開放口岸中任一口岸免簽來華，並在規定區域停留活動不超過240小時。此前，適用對外開放口岸為39個，現在增至60個。

今次政策進一步擴大外國人停留活動區域，適用地由原有19個省區市增加至24個，新增包括山西、安徽、江西、海南和貴州，可在允許停留活動區域內跨省域旅行。過境免簽人員在安徽、海南、貴州3省停留活動區域為全省，在山西省停留活動區域為太原、大同市，在江西省停留活動區域為南昌、景德鎮市。福建、湖北、陝西3省停留活動區域擴大至全省，廣西壯族自治區停留活動區域擴大至南寧、柳州、桂林、梧州、北海、防城港、欽州、貴港、玉林、賀州、河池、來賓12市行政區域。