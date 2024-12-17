紅館「人影都冇隻」言論起爭拗　議員局長隔空「開拖」

繼有議員在上周末實地視察，指在聖誕節前的周末紅館竟然「人影都冇隻」，又鬧爆農曆新年NO騷後，事件惹起爭議，演變為議員與政策局隔空「開拖」。

議員何敬康在剛過去的周日在網上貼文發表了紅館冷清論後，康樂及文化事務署當晚深夜回覆東網，強調紅館的使用率100%，而包括明年的內，連續3年有跨年演唱會，紅館收到的租用申請共109個。已完成或公開發售門票的演唱會有6個，合共34場演出。

何昨(16日)在貼文中又表明會向當局跟進有關紅館申請難及冷清的問題。貼文出街後，新任文化體育及旅遊局局長何淑佩當晚在網上貼文，反駁說：「有時大家見到紅館外面看似靜悄悄，但其實場內工人搭台、歌星踩台、全人類full dress rehearsal（正式綵排）正進行得如火如荼，明天（17日）開show的跨年演唱會也不例外。」康文署指紅館過去3年使用率均為100%，優先考慮批予辦大型體育活動申請。

提出相關的反駁後，何今日(17日)再在網上貼文，再次強調2025年農曆新年「冇騷睇」已是一個大的警號。他指周日發表的紅館感想後，據知此事這兩三天來已引起樂壇中人極大的回響，眾人都感同身受。因為紅館的租用審批準則，多年來一直予全港申請人的印象就是「無準則」，是甚麼人依據甚麼準則甚麼原因作出甚麼決定，從來令人摸不著頭腦，也從不會給予任何解釋。

他又引述昨日有多於一名亞洲著名的，並有紅館演出過的本港男女歌星親自向他透露，這一兩年來入紙申請紅館，被連續拒絕次數由數次至超過10次不等，每次都沒有任何解釋，總之就是不批，讓人感到不公和不解，反之獲得接納的，樂壇往績或近年熱銷情況也不見得比不獲批准的歌手要好。翻查紀錄，有歌手在2024年終於獲得《紅館》檔期，便曾公開表示要申請7次才獲批，「沒有告訴你準則，只回覆不批」，另一歌手更曾公開說是連續22次被拒，至今依然不被接納。

對於部分歌手申請被拒，他批評局方及署方從來不回應有關需求，最後惟有白白讓本港歌手的金曲和強大軟實力，「肥水流向別人田」，眼巴巴看着鄰近大灣區城市。另一方面，場地缺乏之餘，也缺乏各類支援和配套，昨天便有主辦演唱會的公司高層向他透露，鄰近城市和亞太其他地區怎樣在爭取演唱會落地方面給予種種如場地和其他配套方面的支持和方便，這是香港所從來沒有的，又引述一名被拒紅館申請多次的歌手慨嘆，香港辦演唱會又困難又沒有任何配套，難怪在港樂意投資演唱會的老闆愈來愈少，都跑到其他地區了。

他指康文署早前回覆其相關問題時指過去3年紅館使用率是「100%」，但活動場數分別是83（2022年）、113（2023年）和115（2024年/1-11月）；而拒絕申請宗數分別是88（2022年）、190（2023年）和163（2024年/1-10月），他質疑為甚麼一年有365日，而連搭台拆台在內，只能夠安排113-115個節目？為甚麼流轉得這麼慢？請問每年的詳細活動分布如何？對香港經濟有裨益的活動有若干？署方表示體育項目優先，他對此表示認同，但究竟全年有若干個體育項目在紅館上演？所佔比例如何？

就拒絕申請方面，他問及有否被拒絕申請的詳細清單？認為這才可以讓公眾有能力判斷，紅館是不是根據甚麼準則去批准或否決某項申請？紅館目前審批申請是由甚麼人負責？有沒有相關機制或指引？能不能公開有關機制？

他指香港現在正處於經濟轉型和升級關鍵攻堅期，旅遊業方面更應是「無處不旅遊」，演唱會可以帶來大量人流和消費，問及局方是不是有甚麼靈方妙法，可以重振香港演唱會和其他盛事事業？不讓外國巨星和大型活動捨港而取其他城市？

他又指收到多個來自方方面面的各項盛事主辦方意見，反映香港與其他地區比較的不作為、不積極、沒場地、沒配套，文化藝術盛事基金暫時演唱會不納入資助項目，雖然其所屬政黨曾提出相關，可惜沒有被接納，直接導致他們本來首選香港而最後惟有落戶他處，他對此感到非常可惜和失望。