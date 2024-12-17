公僕應否減薪 財會主席指改善赤字不只一個方向

面對千億港元財政赤字，社會上有聲音要求公務員減薪。繼立法會內務委員會副主席陳健波指減薪係最後一招後，立法會財務委員會主席陳振英今日(17日)在年結記者會上，反問是否減薪就能即時令本港財政狀況改善，他指社會大眾各行各業均會對照公務員薪酬調整，認為會影響本港300萬打工仔，令市民面對生活開支等壓力。他指應視乎本港經濟狀況，亦不是只有一個方向。

陳振英指減薪並非此刻的最好選擇，因為公務員減薪會引起漣漪效應 ，不同行業會以公務員薪酬調整作為參考，來調整「打工仔」薪酬，影響的人數會很多，他反問是否想見到大部分打工仔減人工。

人事編制小組委員會主席何俊賢則指財金官員已表明會削減某個百分比的開支，他明白經濟情況不好的情況，市民或將矛頭指向政府，但基層所需以及推動香港社會經濟發展的開支必要，期望市民別讓社會氣氛帶動情緒。

工務小組委員會主席謝偉銓表示，人力資源方面支出須視乎架構和效率，因為服務市民的要求正在增加，相信政府正積極在效益方面多做工作。

早前有議員建議考慮針對高級公務員或問責官員減薪，姿態顯示政府有意願改善財赤，認為市場會自行調節，不會造成惡性循環。陳振英指實際減薪的銀碼對比千億港元財赤只是「九牛一毛」，認為問責官員為本港「做多啲」應體現在提升人員生產力及效率，相信他們「多動腦筋」帶來的效益比單純減薪高。

他又指假如負責本港政策制訂的司局長官員亦減薪，「我（其他高層管理人員）為個機構做最重要決策嘅，我需不需效法政府咁樣，帶頭去減薪呢？」他認為凡事不一定從一個角度去出發，應該具備開闊思維，相信民間及政府有良好智慧。