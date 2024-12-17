蛇年生肖郵票明年1月5日發售　中港澳三地齊售聯合紀念套摺

來年為蛇年，香港郵政今日(17日)宣布，將在明年1月5日(星期日)，推售以「歲次乙巳（蛇年）」為題的賀歲生肖郵票及相關郵品。同日亦會推出「十二生肖金銀郵票小型張──飛龍靈蛇」及蛇年聯合紀念套摺，為新春佳節增添喜慶。

為迎接乙巳蛇年的來臨，香港郵政將發行賀歲生肖郵票第五輯的第二套。一套四枚郵票、兩張郵票小型張及相關集郵品均展示不同形態的蛇。10港元郵票小型張和50港元鐳射剪紙郵票小型張分別以竹和牡丹作為背景，寓意吉祥如意，歲歲平安。50港元郵票小型張上的剪紙圖案以鐳射技術切割，刻劃出細緻的蛇剪影，珍貴雅致。題為「飛龍靈蛇」的十二生肖金銀郵票小型張，是第三輯賀歲生肖金銀郵票系列的第一款，嵌有「歲次甲辰（龍年）」郵票及「歲次乙巳（蛇年）」郵票，面值各50港元。郵票上的飛龍與靈蛇分別以銀箔和22K金箔燙壓而成，並附有黃金成色證明書。

此外，中國郵政、香港郵政和澳門郵電亦會於同日共同發行蛇年聯合紀念套摺，內附三地郵政機關共同發行的生肖郵票小全張，展現三地同根同源、共融共通的文化血脈。

全線郵政局和香港郵政網上購物坊「郵購網」由明日(18日)起發售「歲次乙巳（蛇年）」正式首日封及「十二生肖金銀郵票小型張──飛龍靈蛇」的生肖紀念封。上述的珍藏版首日封／生肖紀念封、利是封，以及全新設計的「2025年紀念封」，亦會於同日起在集郵局和「郵購網」發售。

這套特別郵票及相關郵品將於明年1月5日起在全線37間集郵局及「郵購網」發售，並於1月6日起同時在其他非集郵局發售。貼有特別郵票的已蓋銷首日封／生肖紀念封、貼有特別郵票的已蓋銷珍藏版首日封／生肖紀念封、郵資已付生肖賀年卡（空郵郵資）、「心思心意郵票」小版張（本地／空郵郵資）、聯合紀念套摺及珍藏版聯合紀念套摺只限在集郵局發售。

香港郵政於發行日(1月5日)將作出特別銷售安排，當日32間集郵局會於上午9時半至下午1時營業，而其他5間集郵局包括郵政總局、尖沙咀郵政局、荃灣郵政局、沙田中央郵政局和屯門中央郵政局將於當日上午9時半至下午5時營業。各集郵局亦於同日為所有正式首日封／紀念封／註明首日字樣和本地地址的自製封，提供即時人手蓋印服務。