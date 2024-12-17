收6宗港人KK園禁錮求助　前區議員：中轉站泰國取貨挾持到緬典

近期再發生「現代賣豬仔」、港人被騙到緬甸KK園區等地禁錮。有前區議員指9月起先後收到6宗港人及其家屬的求助，部分人被非法禁錮至緬甸園區至今數月。他指騙徒犯案手法和以往不同，以「中轉站」方式，指先邀請受害者到日本或台灣工作，再謊稱到泰國「取東西」，抵達泰國便被挾持上車到緬典，又指騙徒會訂購凌晨機，讓家屬在翌日早上才發現受害者已進入泰國。

油尖旺區議會前副主席余德寶今早(17日)與求助的家屬到政總門外請願。他指受害者原先是被邀請到日本或台灣工作，出發前才被告知需要前往泰國「取東西」再轉飛目的地，亦有展示機票令受害者相信泰國只是中轉站。

他又指一般騙徒會訂購凌晨的航班，一般受害者家屬已入睡，第二天才知道他們已經進入泰國或被禁錮，無法提供即時幫助，可能是有意為之。他又指6人當中，有2人經朋友介紹，暫未掌握「友人」同樣受騙或是參與違法犯罪行為，已經將相關資料轉交執法部門。

以往類似騙案均直接說明目的地是東南亞，如今會先幌稱到其他國家或地區地區，未來是否更難防範？他指受害人原先有警覺，但以為泰國只是中轉站，到了當地才發現受騙。他說世界國地以加強相關防騙宣傳，期望政府在往東亞南地區機場的港方閘口加強宣傳，提防境外工作。

就仍未返港的人士，他引述其中一名家屬Kelvin表示，近月與被困緬甸園區的家人保持有限度的聯絡，一個月只可聯絡到數次，近日更是聯絡不到；另一位家屬Mary表示已經聯絡不到家人，表示十分擔心，不知其家人安全與否。余指他們均表示已向執法部門報案，但是暫時未有新消息，反而收到政府部門就事件的查詢有否最新進展。

他們要求港府和中國領事館協助盡快營救，希望在聖誕節時讓港人平安回家和家人團聚。 余指相關事件9月已發生，但當局最近才在立法會交代，期望政府和家屬開會，讓他們了解政府工作，例如是否正在和外交部及國際刑警溝通。