土力處斥650萬元研新系統DAPIS　轉化紙本航空相為三維數碼模型

土力處指新系統DAPIS的研發費用由政府創新及科技基金提供。（黃仲民攝）

全新「數碼航窿照片解讀系統」（DAPIS)，將傳統圖書館變成「電子書」，方便業內人士快速瀏覽。土力工程處今日（17日）表示，耗資650萬港元研發新系統DAPIS，將於本月推出，能把傳統紙本航空照片全面轉化為三維數碼數據和影像，以建立三維數碼模型，用於斜坡安全管理和土地規劃，可供政府部門及參與政府工程項目的工程人員率先使用。總土力工程師/規劃及拓展高韻儀表示，新系統能「以日計」去減省岩土業人士借閱航空照片的時間，量化資料同時提升準確度。

現時若有需要參看航空照片，土力工程處設有航空照片圖書館，收藏逾37萬張航空照片，圖書館每月平均借出1.7萬張航空照片予政府部門及工程業界人員使用，但同一時間只能有一位用戶查閱，業界人士亦需要到圖書館才能借閱，較費時間，學習觀看航空照片也需一定經驗。

土力工程處副處長（規劃及測試）楊暉表示，今日適逢全港首張航空照片100周年紀念，土力處推出新系統DAPIS，採用中央數據系統管理數碼航空照片，減省航空照片圖書館的人力資源；而一站式三維航空照片數據庫網絡，方便業界人員隨時在辦公室便可搜尋、查看及下載；亦沒有用戶查閱限制；減少打印紙本照片更加環保。

不過，目前新系統只有存入7萬張航空照片，優先選擇了1963年較少植被的航空照片，以及一些雨量較多、較多山泥傾瀉照片的年份。而其餘照片土力處將會陸續鳩存入新系統，開展第二期工作。

對於新系統如何有助斜坡安全管理，楊指航空照片解讀是工程的重要一環，新系統能方便岩土同業隨時借用照片進行解讀，提升效率，亦有助於應對極端天氣。被問及新系統會否在日後開放公眾或民間團體查看，高韻儀則指市民如需瀏覽航空照片可到地政總署自行購買。高又稱，未來新系統亦會嘗試加入人工智能(AI)應用，但現時只有搜尋、篩選和預覽等功能。