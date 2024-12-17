教育局擬更新中一至中三科學教程　諮詢期至明年2月中

教育局擬更新中一至中三年級的科學課程框架，建議加入地球科學、航太科學和可持續發展的相關課題，並加強科學探究和跨範疇學習的內容，包括人工智能應用，工程實践和數據處理等，促進學生認識現今世界及國家的科學及創科發展。就有關更新建議，教育局會舉行學界諮詢及簡介會，相關學科老師可在明年2月14日前提交意見。

教育局指，課程發展議會科學教育委員會於2023年5月成立一個課程專責委員會，檢視及更新科學（中一至中三）課程。據有關課程框架諮詢稿，課程單元加入《地球與太空》、《原子世界》及《人類生殖與遺傳》等，專責委員會也提出不少學科教授的增潤建議，如人類生殖與遺傳，理論教學會加入「染色體和DNA」的大綱。重點實驗則要求製作DNA模型以展示DNA的雙螺旋結構及當中的鹼基配對。

文件指，初中每學年的總課時約為918小時，而科學教育學習領域的建議時間分配為總課時的10–15%，即每學年應有大約92–138小時（例如：每節40分鐘)為基礎計算，以每教學循環週5天共40節，學校需於中一、中二及中三各年級每循環週安排4至6節科學課堂。