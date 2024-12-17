最新失業率維持3.1%　仍有近12萬人無工開

政府統計處今日(17日)公布最新勞動人口統計數字，即今年9月至11月的臨時數字。經季節性調整的失業率為3.1%，與今年8月至10月的數字相同。同期的就業不足人數則由42,300人下跌至41,700人，減少約600人。就業不足率亦維持在1.1%不變。

總就業人數由今年8月至10月的3,707,100人，上升至今年9月至11月的3,711,800人，增加約4,700人。同期的總勞動人口亦由3,827,900人上升至3,831,500人，增加約3,600人。同期的失業人數(不經季節性調整)由8月至10月的120,700人下跌至今年9月至11月的119,700人，減少約1,000人。

港府指，今年9月至11月各個行業的失業率與上一個三個月期間相比變動不一。樓房裝飾、修葺及保養業，保險業和郵政及速遞活動業的失業率有較顯著的升幅。貨倉及運輸輔助活動業和藝術、娛樂及康樂活動業的失業率有較明顯的跌幅。

展望將來，勞工市場在短期內應大致維持穩定，儘管一些行業的情況或會較受全球經濟不明朗因素增加和貿易摩擦升溫所影響。