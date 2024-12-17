平版影口腔AI分析牙齦健康　港大首階段觀塘開展社區牙科檢查計劃

本地牙科服務供不應求，令基層長者「睇牙」甚為困難。港大牙醫學院聯同多個機構，於今日(17日)宣布啟動「AI牙科檢查服務進社區計劃」。首階段將於觀塘區3個地點展開為期3個月的計劃，由義工隊伍為合共約180至240名長者提供人工智能(AI)牙齦檢查，並提供口腔護理建議，保障基層長者口腔建康，並期望者來進一步推廣至全港。

港大牙醫學院臨床助理教授林宇恒引述政府《2021年口腔健康調查報告》指出，長者的口腔衞生情況不太理想，其主因為長者對家居口腔護理的認知不足，刷牙時未必夠全面。而今次學院推出的AI檢查，只需透過平版拍下口腔情況，幾秒後便能以AI產生牙齦分析，顯示牙齦健康情況。目前計劃下已有多名義工接受培訓，幫長者拍下口腔情況後會提供護理建議，協助患者盡早改善護齒習慣，預防惡化。

港大牙醫學院署理院長金力堅指出，由於牙齦疾病未必會帶來疼痛，易被患者忽視，而本港對有關病症關注度亦不高。因此，他期望是次計劃可提高社會對口腔健康的意識，同時亦希望可以篩查出問題嚴重的個案，早發現早治療。

有份參與計劃的香港青馬獅子會主席袁恒毅表示，計劃希望先聚焦於一區，故選址基層長者較多的觀塘區。首階段將設3個服務點，分別為藍田興田邨法團會議室、滙景花園業委會所，以及工會康齡服務社翠屏中心或秀茂坪社區會堂，為期3個月，未來希望可進一步擴至全港，惠及大眾。