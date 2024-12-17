北都公路工程費用減至7億元　研究期縮短至25個月

北部都會區的基建交通造價備受關注，早前政府公布北都公路的工程勘測研究工作費用高逾11億港元，路政署署長邱國鼎今日(17日)與立法會議員劉國勳及陳恒鑌會面後，回應該政黨的意見，將相關研究工作由原本預計的38個月，大幅縮減至25個月完成，並會將勘測研究工作的費用壓減超過3成，由11億多減至約7億港元。

劉國勳與北區及元朗團隊8月上旬，與路政署署長及相關官員會面，就北都公路完善走線、規劃流程及減低成本等方案反映意見，雙方會面時報告北都公路的最新方案，包括精簡工程程序，當中就環境影響評估的程序由過往24個月縮減9個月至15個月，加上部分工程同步進行，令整體勘查研究需時原本38個月，最新縮減至25個月。根據政府最新方案，北都公路新田段可於2029年第一季全面開展主體工程，並於2036年通車。

而在工程費用預算方面，當局原本計劃向立法會申請超過11億港元撥款進行勘查研究工作，當中工地勘測費用佔逾一半，約6.5億港元。署方今日透露，在利用創新技術、採用中央採購、減少隧道段及相關工地勘測數量等情況下，目前預算原本縮減超過3成，令整個北都公路勘查研究的費用降至約7億元。

劉國勳指政府採納意見壓縮工程勘查研究工作所需時間和費用，令北都公路有望提速興建，亦節省數以億港元計的公帑，期望路政署可繼續在工程走線上進一步完善，建議延伸公路，東面接駁沙頭角口岸，西面伸延至洪水橋商業核心區。他亦建議北都公路設計加入大型交通交匯處，設立巴士及鐵路轉乘站等大型樞紐，匯聚不同公共交通工具，強化北部都會區整個交通網絡。同時，他亦建議北都公路不同路段，可按迫切需要及實際情況分階段完工，前期工作亦可同步進行，並且按需要分階段先進行較中心的新田段、古洞段，令有關路段可加快至2034年前落成。