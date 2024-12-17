今年涉受騙債務求助達428宗　苦主難啟齒社工籲家人關心

近3年因為財困而有輕生風險的求助個案中，涉及被騙的佔16%。

本港各式各樣詐騙案不絕。有社福機構表示，涉及騙案的債務求助個案近3年持續上升，今年累計達428宗，較去年全年增加兩成半，與前年比較，則大幅上升九成；近3年因為財困而有輕生風險的求助個案中，涉及被騙的佔16%。有社工指，事主受騙是出於不幸，需要外界理解和支持，呼籲家人先關心受害人。

提供熱線支援服務的明愛向晴軒透露，約半數求助個案中有超過3個困擾情況，包括無法平伏心情、上班或社交受影響、睡眠質素變差等，屬中度嚴重水平。

受騙事主會有複雜情緒，可能難以向家人啟齒，向銀行申訴期間或會感到被質詢。該機構稱，在提供輔導過程會先聆聽事主心聲，給予空間他們表達。如當事人身心出現嚴重情況，會建議他們接受治療。有社工表示，明白苦主家人會有壓力，但事主受騙是出於不幸，需要外界理解和支持，呼籲他們先關心受害人。

一名詐騙受害人表示，當初因登入釣魚網站而損失了母親的遺產，感到自責和痛心。受騙後的睡眠質素變差、食欲不振，加上情緒一度受到困擾。最終，透過分享自己的故事，提醒他人避免受騙，同時也幫助自己疏導情緒。