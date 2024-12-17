河套香港園區首3座大樓年底落成　政府擬修例允人員免通行證進出

政府早前公布《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》，提出河套香港園區會分兩期發展。創新科技及工業局局長今日(17日)表示，河套香港園區第一批次的8幢大樓，首3座大樓會由今年年底起陸續落成，園區明年便會正式進入營運階段。預計首批來自生命健康科技、人工智能和數據科學等園區支柱產業的租戶將會在明年開始進駐。

創新科技及工業局今日（17日）向立法會工商及創新科技事務委員會，討論河套香港園區的最新發展，以及介紹擬議修訂《邊境禁區（准許進入）公告》，讓合資格的河套香港園區人員，可在符合特定條件下，毋須持有禁區通行證，由港鐵落馬洲站往返河套香港園區。當中有議員關注落馬洲站會否為往來園區工作人員提供票價優惠。當局在文件指，就本地鐵路服務而言，服務人員可使用上水或元朗港鐵站到達園區，以及園區公司會在合適地點（例如港鐵站）安排接駁巴士服務，方便租戶的員工和訪客使用。

議員劉國勳表示，落馬洲站定位是跨境車站，坦言「佢嘅車費會比上水、大埔係貴好多，因為單單落馬洲去上水已經20蚊以上」，就算局方有提供穿梭巴士，當中有服務員工寧願乘車到元朗或上水，再轉駁其他交通工具，希望當局提供車費優惠給「白名單」內的工作人員。

當局在文件指，配合園區進入營運期，園區的陸路交通會進一步完善，通往粉嶺/新田公路的西面連接道路已經開通。就本地鐵路服務而言，人員可使用上水或元朗港鐵站到達園區。另外，雖然落馬洲港鐵站一直用作跨境用途，因與園區距離最近，政府早前獲立法會撥款興建直接連接園區和落馬洲港鐵站的道路，以便利在園區工作人員通勤，有關工程預計會於2025年下半年完工。

當局又稱，為便利日後往返河套香港園區相關人員的每天上下班的頻繁通勤需要，在不會大幅增加人流數目以至影響邊境禁區的管控和運作的前提下，政府擬修改《邊境禁區（准許進入）公告》（第245H章），讓往來河套香港園區的特定人員，在不須持有禁區通行證的情況下可於港鐵落馬洲站乘搭由園區公司安排的穿梭巴士或其他公共交通工具往返園區。