8人都會海逸酒店食生蠔後屙嘔　涉諾如病毒或副溶血性弧菌

東網昨日(16日)報道，接獲事主爆料指，紅磡香港都會海逸酒店Promenade西餐廳爆食物中毒。衞生署衞生防護中心今日(17日)公布，兩宗有流行病學關連的食物中毒個案群組，共涉及8人。他們都曾在紅磡香港都會海逸酒店西餐廳進食自助晚餐。中心初步調查顯示，受影響人士曾進食同類食物，包括生蠔。個案可能由諾如病毒或副溶血性弧菌引致。

首宗個案群組涉及5名女子，年齡介乎27歲至40歲。她們上周二(10日)在Promenade進食自助晚餐，約19.5至37.5小時後出現腹痛、腹瀉、惡心及嘔吐等病徵。第二宗個案群組涉及3名女子，年齡介乎26歲至47歲。她們在上周三(11日)於同一餐廳進食自助晚餐，約10至18小時後出現腹痛及腹瀉等病徵。其中4名受影響人士已求醫，全部毋須入院。

食安中心人員已到該餐廳視察，並抽取食物樣本作化驗，指示有關處所暫停供應涉事食物及進行清洗消毒處所工作，並向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。衞生防護中心及食安中心的調查仍然繼續，不排除個案會增加。