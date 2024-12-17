心臟病攞命無徵兆　專家教用AED保命

有機構早前進行港人心臟健康調查，結果發現有20%受訪者指，不知道心臟病是香港最常見致命疾病中的前三位。日常生活經常做出可引發三高的行為，例如睡眠不足、經常外出用膳，以及缺乏運動等。有心臟科專科醫生向《東呼即應》表示，以往有人突然暈倒後送院不治，大部分病例與冠心病、心肌梗塞有關。他建議平日要健康飲食、定時做運動及定時量度血壓等。香港聖約翰救傷會則教授大眾如何正確使用自動心臟除顫器，以免引致意外。

心臟健康問題絕對不容忽視，職業司機駕車時突然暈倒，送院後返魂乏術的新聞一單接一單，疑似心臟病發所致。心臟科專科醫生謝德新指，突然暈倒送院證實不治，很多時都與心臟有關係，學名是心因性猝死，多數因為心臟突然出現問題，往往在病發前一小時，沒有任何預兆及病徵。他指突然間出問題，最常見與冠心病、心肌梗塞有關，一般來說佔七成至八成，尤其是年紀大的病人機會率較高。當然年輕病人則可能是其他原因，例如心肌病變、心肌肥大或者右心病變，甚至遺傳性離子通道疾病等。

他稱大部分病人都是因為冠心病，病發時可能沒有任何病徵。當心臟血管收窄，一般而言主要血管收窄七成以上就會有風險，譬如突然斑塊撕裂，就會突然心肌梗塞，會有性命危險。他建議要健康飲食、定時做運動。而很多時有三高問題不知道，建議定時看醫生，量度血壓、抽血檢查膽固醇及血糖，尤其是職業司機，故建議進行一個詳細心臟檢查，因很多人突然猝死，部分是在做運動時亦沒有病徵，另外一個原因則是缺乏運動。他指如想檢查詳細點，需找醫生全面評估，至少要做跑步心電圖。

參考衞生署資料，2022年因心臟病而死亡的登記死亡人數有6,791人，是香港最常見的致命疾病中居第四位。而使用自動心臟除顫器亦是令心臟病發患者提高存活率的最有效方法之一，不過自動心臟除顫器推出多年，但大眾無論認識及意識仍然不足。

香港聖約翰救護會訓練經理關惠之指，自動心臟除顫器適用於當有人被發現暈倒，如果懂得急救的人士，經檢查後發現有「三無」情況，即沒反應、沒呼吸及沒脈搏後，如果可以立刻施行心肺復甦法，以及到最近的地方取得自動心臟除顫器，會大大提升救活率。它的原理是短時間以大量電流經過心臟，目的是停止所有不協調、紊亂以及不規律的心跳，讓心臟自我恢復到正常。

他指每延遲一分鐘使用自動心臟除顫器，救活率會減低7%至10%，所以大概10至12分鐘，救活率差不多等於零。而香港現時很多地方都安裝了自動心臟除顫器，例如機場、主題公園及全線港鐵站等，估計有5,000個安裝點。

他補充只要年滿13歲或以上，參加6小時心肺復甦法去顫法課程，就可掌握到整個使用程序。而操作自動心臟除顫器非常簡單和安全，機器的語音會指示將電極片貼好，其後作分析和電擊，最後會得知是否需進行電擊。他指唯一要注意是，使用該除顫器時，因身邊可能有較激動的家人，分析及電擊時切記不可接觸患者，因會影響分析甚至被電到，另外要留意貼電極片時貼對位置，及電極片要緊貼患者身體。