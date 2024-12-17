內地男假錶呃貴利24萬　雙雙被捕扣押賭剩15萬元

上周六(14日)一名內地無業男子懷疑以假手錶向高利貸抵押借錢，借得24萬港元賭博。貴利發現手錶為贗品後，懷疑有人存心詐騙。雙方發生爭執驚動澳門酒店外的執法人員。涉案男子姓童，涉嫌相當巨額詐騙被移交檢察院跟進。懷疑從事放數活動的人士為一名內地中年男子，相關高利貸行為將另外立案處理。

調查期間，事主稱當日凌晨1時許在路氹某娛樂場與童某認識，期間有人聲稱輸清賭本，希望將價值34萬港元的手錶售予事主，經商議後事主同意以24萬港元現金購入手錶。童某收到借款後於娛樂場賭博，期間事主發現手錶有異，懷疑並非真品，與童某理論要求取回款項，雙方發生爭執並一直擾釀至娛樂場外，驚動當值的執法人員，被帶走協助調查。

據調查所得，執法部門懷疑事件涉及高利貸，童某向事主借款時被要求以手錶作抵押，並非將手錶轉售予對方，經檢驗後確定有關手錶為贗品，同時扣押童某賭剩的15萬港元。調查期間，童某聲稱早前在內地以大約34萬元人民幣購入手錶，對手錶並非真品毫不知情。關於高利貸的借款細節，執法人員表示仍有待調查，將另外立案對高利貸行為作出跟進。