「到會家」疑不適當儲存食物　41人肚痛及腹瀉　涉產氣莢膜梭菌

觀塘「到會家」爆食物中毒，共41人受影響。衞生署衞生防護中心今日(17日)正調查兩宗有流行病學關連的食物中毒個案群組，呼籲市民選擇到會餐飲服務時，應採取適當措施保障食品安全和預防食源性疾病。衞生防護中心初步調查顯示，受影響人士曾進食共同食物，包括千島帆立貝海鮮薄餅、明太子墨魚忌廉酸辣意粉及含黑松露醬料等的食物。個案可能由產氣莢膜梭菌引致。

首宗個案群組涉及1男11女，年齡介乎20至50歲。他們於上周五(13日)晚上從觀塘一間名為「到會家」的食物製造廠購買到會食物，食用後約兩至15小時出現腹痛及腹瀉。另一宗個案群組涉及7男22女，年齡介乎5至77歲。他們同樣於上周五晚上進食從同一食物製造廠所提供的到會食物，食用後約3至18小時同樣出現腹痛及腹瀉。41名受影響人士當中，1人已求醫，沒有人需入院。

衞生防護中心及食物環境衞生署食物安全中心人員已到該食物製造廠視察，抽取食物樣本作化驗，指示有關處所暫時停業、停止出售相關食品及進行清洗消毒處所工作，改善食物製作流程，並向員工提供食物安全和環境衞生教育。調查人員初步懷疑有關食物過早預製及儲存在不適當溫度。衞生防護中心及食安中心的調查仍然繼續，不排除個案會增加。