新地商場3個聖誕出遊攻略路線　穿梭6大商場滿足不同市民

距離聖誕不足一周，新地旗下6大商場 (上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、life@KCC）早已添上聖誕佈置，更設有全港首個「Pixar Sweet Dreams聖誕甜夢之旅」聖誕裝置，多套人氣動畫的人氣角色，包括《怪獸公司》、《反斗奇兵》、《玩轉腦朋友》及《熊抱青春記》化身成甜蜜棉花糖，於新地6大商場驚喜現身。新地今年將聖誕主題商場貫連，以三大主題設計路線，包括寵主篇、閨密篇及家庭篇，滿足不同市民的需要。

市民帶愛寵出遊，交通往往是局限之一。寵主可跟隨設計好的一天攻略，先帶同愛寵到將軍澳Ocean PopWalk 的聖誕裝置打卡，再到場內設有露天雅座的寵物友善餐廳，一同享受豐富的早午餐，然後於商場門外登上假日寵物巴士或自駕，途經景色優美的跨灣大橋，到北角匯下車。

到達北角匯後，可先到該商場2期室外的聖誕裝置打卡，其後前往多間寵物用品店為愛寵搜羅聖誕禮品。與寵物同遊盡興後，亦可於場內多間寵物友善餐廳享用下午茶美食，坐下一邊欣賞美景一邊歎下午茶，充完電再到室內的甜夢聖誕裝置拍攝靚相，上載到社交平台與其他寵主朋友開心分享。

聖誕派對接踵而來，女孩子需要悉心打扮，成為矚目的派對公主。今次攻略的第二條路線為愛美女孩及文青而設，女生可到上水廣場，探訪中庭2米高的勞蘇及星星毛毛打卡牆，與閨密留下最可愛的粉紅時刻。商場內的期間限定店亦有多款卡通精品，方便女生挑選聖誕禮物。同時，場內亦有琳琅滿目的知名彩妝品牌， 更有當季潮流彩妝好物，為女生打造亮眼新形象。

女生們早上扮靚後，下午行程推介到位於葵涌的life@KCC，商場引入多間高質咖啡店，讓文青女孩們從咖啡香、口感、濃度三維體驗沉浸式咖啡旅程。悠閒過後，亦可到商場3樓的甜夢聖誕裝置，與心愛角色合照，為圓滿旅程畫上句號。

第三條路線是假日出遊指定的家庭樂，主打購物及一家出行樂。當中，屯門卓爾廣場及將軍澳中心就適合一家老幼齊齊暢遊。新界西市民可以先逛屯門卓爾廣場，地下中庭特設《熊抱春春記》的主題裝置，市民更可抱抱毛絨絨的小熊貓。場內多家人氣餅店均有推出充滿節日感的聖誕小食禮盒。若市民要向家中長輩表達關懷，亦可以到商場的參茸海味專門店，為他們準備冬日好禮。

收到聖誕禮物是每個小朋友的期盼，將軍澳中心就可滿足小孩的願望。市民不但可探訪棉花糖造型的毛毛及單眼仔，只要按下星星上的按鈕，毛毛便會發出「哈哈」笑聲營造快樂氛圍。場內亦設有主「《怪獸公司》期間限定店」，售賣300多款精美禮品；而商場內的多間童裝品牌，最適合帶小朋友到場，讓他們親自挑選心儀聖誕禮物。若想增加全家的互動，亦可以到書店購買合家歡遊戲，讓今年聖誕家人感情升溫。

新地6大商場聖誕出遊區區精彩，市民不但可相約好友、家人以至愛寵展開尋夢旅程，消費過後亦可換領「Pixar Sweet Dreams 聖誕甜夢之旅」限量禮品。同時，市民只需於其中一個商場以指定消費換領「甜夢印記」通行證，集齊各商場專屬角色印章等，亦可獲豐富回饋。