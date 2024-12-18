華籲敍利亞各方克制　各國有義務打擊東伊運

敍利亞前總統巴沙爾‧阿薩德政權倒台至今，局勢仍波譎雲詭。中國常駐聯合國副代表耿爽周二（17日）在安理會敍利亞問題公開會上表示，當務之急是穩定敍利亞安全形勢，希望當地盡快實現和平、恢復穩定，中方願為此發揮建設性作用。中方呼籲敍利亞有關各方保持冷靜克制，避免採取刺激局勢升級的行動，防止引發新衝突。

耿爽強調，各方有義務採取措施，杜絕一切針對平民的襲擊，保護外交機構和外國公民的安全。中方希望敍利亞的國家機構保持正常運轉，為恢復社會秩序創造條件，希望有影響力的國家特別是地區國家為穩定敍利亞局勢發揮建設性作用。中方對近日以色列持續對敍發動空襲並聲稱將在戈蘭高地擴建定居點表示嚴重關切，呼籲以方停止上述行動。中方支持敍利亞落實安理會第2254號決議，按照「敍人主導、敍人所有」原則推進國內政治進程，通過包容性對話找到重建國家方案。

耿爽指出，未來的敍利亞應堅定反對任何形式的恐怖主義和極端勢力，各國有義務打擊包括「東伊運」在內的所有安理會列名的恐怖組織。他認為，有關國家長期對敍利亞實施非法單邊制裁，嚴重妨礙該國經濟社會發展，對當地人民造成極大傷害，應立即解除。他又指，國際社會應增強緊迫感和責任感，共同尋找加薩衝突降級的方法，早日推動地區重歸和平穩定。