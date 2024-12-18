華大使警告日鼓譟保衞台灣　即阻撓中國統一

中國駐日本大使吳江浩近日接受日媒專訪，就中日關係及有關問題闡明立場。對於外界關注圍台軍演會否常態化，他強調解放軍的軍事行動是對台獨分裂勢力的強力震懾，是對外部勢力干涉的嚴重警告，如日方關心台海和平穩定，應與台獨分裂勢力徹底劃清界線。現在日方一些人宣揚「台灣有事就是日本有事」甚至鼓譟「保衞台灣」，他批評這是在中國統一，侵犯中國主權，如果非要走這條路，後果可想而知。

中國駐日本大使館周二（17日）刊出專訪內容，吳江浩批評近來有些日媒和民眾似乎把台灣當成一個「國家」，重申台灣問題本質是中國內戰的遺留問題，不容任何外部干涉。對於早前有深圳日童被刺身亡，他指有關部門正全力調查案件，將依法懲處兇手，並繼續保障包括日本公民在內所有在華外國人員的安全。被問及《反間諜法》修訂出台是否不利中國吸引日企等外國投資，他指中國依法打擊危害國家安全的違法犯罪活動，是正當合理必要的，日本也有類似立法，外國企業和個人只要從事正常經貿活動，不必有任何擔憂。

吳江浩表示，未來一段時間中日兩國領導人還有接觸互動的機會，雙方也正就恢復開展各層級對話保持密切溝通。他提到，中日雙方未就解禁日本水產品輸華達成具體的時間表，但相信日方愈有效回應各方關切，就愈有利於推動實現自身期待。至於中美關係，他指中方願與美新政府繼續保持溝通、拓展合作、管控分歧，努力保持兩國關係穩定，希望中日所處的東亞地區各國齊心協力，堅決防止在外部因素裹挾下陷入分裂對抗。