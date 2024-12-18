馬英九今起率團訪陸9天　是否晤官員「客隨主便」

台灣地區前領導人馬英九周三至下周四（18至26日），率馬英九基金會「大九學堂」學員訪問大陸，是他第三度訪陸之旅。一行人將出席在黑龍江哈爾濱舉辦的「海峽兩岸青年冰雪節」活動，並赴四川成都訪問，並參觀七三一部隊舊址陳列館等地。他表示，希望能建造兩岸和平橋樑，跨越政治險惡，傳遞兩岸人民渴望交流心聲。

馬英九周三在桃園機場表示，現階段兩岸青年互相交流格外重要，尤其是全球戰爭頻仍，兩岸關係遠較國民黨執政時期緊張，馬英九基金會盡其所能推展兩岸青年交流。馬英九提到，常說兩岸青年交流愈多、認識愈深，未來兩岸衝突一定會愈少，馬英九基金會始終願協助政府推展兩岸交流，透過每年幾次青年互訪，努力將兩岸民間誤解降到最低，未來會繼續努力。至於有沒有安排跟大陸高官會面，馬英九基金會執行長蕭旭岑則稱他們「客隨主便」。

另外，上海副市長華源周二（17日）在台北舉行的雙城論壇上強調「兩岸一家親」，宣布將積極推動上海團客赴台旅遊。大陸國台辦發言人朱鳳蓮當晚回應指，樂見包括上海居民在內的大陸居民早日恢復赴台旅遊，民進黨當局應盡早撤除對兩岸人員往來和交流合作的禁限阻撓。台灣陸委會則指，如果是家人，就應該好好相處，不過這兩天解放軍擾台依舊。