連鎖集團涉售冒牌喇叭耳機　兩董事及兩職員被捕

海關早前接獲舉報，指市面一個連鎖集團懷疑售賣冒牌喇叭及無線耳機，版權及商標調查科關員經深入調查及透過商標持有人協助，在昨日(17日)於全港多區展開執法行動，搜查有關集團8間位於各區的分店，以及一個位於九龍、用作儲存倉庫的工廈單位，檢獲共1,300件懷疑冒牌物品，市值共約140萬港元。

行動中，海關一共拘捕4名男子(44至54歲)，包括集團兩名董事及兩間分店負責人，他們涉嫌違反商品說明條例，現已獲准保釋候查，海關不排除有更多人被捕。據初步調查所得，涉事集團以俗稱「水貨」的「平行進口」作招倈，以700港元至3,200港元低價銷售涉案產品，為有關正價的4成至7成，相信有人訛稱由外地輸入水貨，並以假貨冒充水貨。

海關指，涉案冒牌貨抄襲正版的外觀設計及註冊商標，其仿真度高，消費者難以一眼辨別。而在細心觀察下，正貨的包裝盒圖像清晰色彩鮮明，印刷較冒牌貨更為精美，而冒牌喇叭的正面金色商標亦較粗糙，其邊緣切割及表面處理與正貨有所不同。由於節日臨近，海關呼籲市民光顧信譽良好商戶，而商戶採購時亦應小心謹慎。