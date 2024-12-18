申訴署上年度收4400投訴　政府指有2個案的建議未獲完全接納

申訴專員公署在2023/24年度一共收到4,400宗投訴數字，年報中總結了10宗主動調查及95宗全面調查個案，提出合共186項建議，政府指相關政府部門及公營機構已接納當中絕大部分建議，並採取或正積極採取跟進行動，當中有兩宗個案的建議未獲完全接納，有關政府部門已向申訴專員解釋原因。

政府回應申訴專員年報時又指公署進行全面調查的95宗個案中，大約六成個案的結論不成立，但申訴專員仍就當中部分個案提出建議，以助相關政府部門及公營機構改善行政。另外，公署在該年度成功調解了187宗投訴個案，大約92%交回問卷的投訴人和參與機構，表示滿意公署的調解服務。

在公開資料方面，政府部門在該年度，接到市民根據公開資料守則所提出的索取資料要求，大約有1.2萬宗，按年增加9%。年內公署亦接到79宗涉及守則的投訴，和過去3年的平均宗數相若。

政府稱，明白市民對公共服務的期望不斷提升，政府會繼續推動以結果為目標的管治文化，致力解決市民迫切關心的問題。