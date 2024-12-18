黎智英曾發文　指有合理懷疑便可拉人屬不合理　今辯稱個人無知

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，案件今（18日）踏入第112日審訊。黎智英繼續自辯。對於黎曾在Twitter （現稱X）發貼文，質疑警方有合理懷疑便可拉人屬不合理，意味警員毋須任何證據就可執法。黎智英今坦誠說法有錯，這是出於個人的無知，誤解合理懷疑的意思。

黎智英今繼續接受辯方大律師關文渭主問。2020年9月3日，黎智英在線上節目《Live Chat with Jimmy Lai》，跟「美國在台協會」前主席薄瑞光等對談，談及台灣事宜。當時黎智英稱，蔡英文有陳水扁沒有的優勢，即美國的支持，台灣的安全依賴美國。對美國來說，台灣的廉價製造業會是戰略武器，用以制衡中國。黎智英今日說，他只是陳述事實，沒有鼓吹甚麼，又明言不想中共政權跟台灣開戰。黎智英在節目中表示，特朗普態度強硬，變幻莫測，對中共造成的危險較拜登政府為高，稱「這便是應對中國的方式」。黎智英今日說，以強硬態度應對中國似乎有效，他沒有說這是唯一方式，他只是分析狀況，否認屬請求外國對中國施敵對行動。

另外，節目中黎智英又說，香港已變成警察城市。黎智英今解釋說，如果失去法治，警察權力大於法律，他們可以選擇不守法，那便是警察國家的意思。庭上展示黎智英在2020年7月6日發的Twitter 貼文， 指律政司司長稱警方有合理懷疑便可拉人，意思是毋須任何證據，單單一個警察的想像就可成為證據，這是甚麼法治？法官質疑，警察有合理懷疑便可拘捕，是全世界的做法，國安法實施亦沒有改變。黎智英承認，他誤解合理懷疑的意思，再三承認他的說法有誤，原因是出於自己的無知。法官問他，為何在公開發布前，不問問律師。黎智英稱，沒有問律師就發貼文，他只是出於無知，假定鄭若驊說法不合理。對他而言，國安法生效後，香港已成警察城市。

2020年9月7日，黎智英發貼文說，現在言論在香港已成罪行，這是國安法下的「言論自由」。法官關注，對他來說，「言論自由」的定義，是否人們可以隨意發表言論，毋須事先核證所言是否正確？譬如誹謗另一人，又是否可以被接納？黎智英回應說，言論自由固然非然非絕對，重點在於發言者是否有詆毀的意圖，言論自由就是保護說錯話的人。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022