基建零售債券滯銷　政府：投資選擇多或影響市民決定

政府在2024/25財政年度將會增加發債至1,200億港元，被外界認為政府「發債度日」。當中基建零售債券認購額僅約178億港元，低於目標200億元，是政府發行零售債券以來首次認購不足，亦為首次政府發債滯銷。政府指今次認購的反應是由於目前投資市場相對活躍，投資選擇眾多，或會對市民投資決定有所影響。

議員謝偉俊書面質詢基建零售債券滯銷，問及對政府擬藉持續發債紓緩連年嚴重財赤及支付未來大型基建開支的政策有何影響，以及政府將如何應對；又指有傳媒評論指足額或超額認購政府債券反映坊間認同政府公共財政理念，而認購不足則為政府財政紀律響起警號，問及政府會否以此為鑒，避免持續財赤至市民質疑其還款能力，甚至不敢認購政府未來發行的新債券。

財經事務及庫務局局長許正宇書面回覆時除提及認購額不足的原因外，又指政府在制訂及落實整體債券發行計劃時已預留適當的彈性，讓我們可以根據市場情況等因素，靈活調整每批債券的發行安排及最終發行額。即使個別債券的最終發行額可能與目標發行額有所出入，亦不會影響政府落實債券發行計劃及整體財政規劃。

他重申發行基礎建設零售債券所得資金將撥入政府的基本工程儲備基金，用於基金下的基建項目，而不會用於支付政府經常開支。他又指政府12月初以投標方式所發的基建機構債券投標金額是發行額的約3至4.5倍。有關債券由政府發行予第一市場交易商，並可由第一市場交易商於二手市場與投資者進行買賣。作爲發行人，政府並沒有該些債券在二手市場買賣(例如買方有否包括強制性公積金受託人等)的進一步細節。

被問及鑑於有經濟學者指出，近月美國國債息率回升(與政府官員減息預期相左)，3年期國庫債券息率超過4厘，較基建債多半厘利息，認購基建債市民即買即輸，而本港更有虛擬壽險公司將3年期港元儲蓄保險回報率，調高至高於基建債利息的每年3.88%，政府有否檢討其對美國減息的預期，並會否以較高利息發行債券、減低未來發債次數及籌集金額，以免再次出現認購不足。

他指政府發行基礎建設零售債券旨在為市民提供穩健、具穩定回報的投資選項，同時讓市民參與推動基建項目發展。儘管市場上有不同種類的投資選項，它們的性質(包括風險、回報、年期及幣種等)均可能有所不同，未必能夠直接比較。他又強調政府會繼續因應認購反應及市場情況等相關因素，檢視計劃的成效和往後安排。