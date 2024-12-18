今年紅館租場申請37獲批83宗被拒　當局：59%屬演唱會

紅館「冷清」論惹起爭議，議員及局方連日來隔空舌戰。對於議員何敬康要求公開拒絕租場清單及審批制度後，文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日書面何的書面質詢時指，紅館在今年接獲的訂租申請總數為220宗，37宗獲批，183宗被拒絕。

羅淑佩在書面回覆中再次強調紅館的場地使用一直競爭激烈，過去3年的使用率均達到100%。除提供租場數字外，又重申現時政策而言，紅館是重要體育場地，因此於紅館舉辦大型體育活動的訂租申請會獲優先考慮，同時紅館亦一直深受舉辦大型活動及演唱會主辦者的歡迎。以今年為例，獲批的申請中佔22%為大型體育活動；其餘是演藝等活動，當中59%為演唱會。

對於審批準則，她指由於紅館的場地使用需求殷切，如有多於一個團體申請訂租同一檔期，康文署在處理申請時會考慮有關活動的性質、重要性、吸引力及演出者的叫座力、申請人以往的訂租記錄等。

啟德體育園將於明年第一季啟用，她深信體育園將廣受大型活動主辦單位歡迎，政府會繼續與啟德體育園有限公司保持緊密聯繫，共同推動啟德體育園成為本地及國際大型體育、演出及娛樂活動的理想目的地。

她又指旅發局未來將繼續發揮第一站聯絡窗口的角色，與政府部門及活動主辦方緊密合作，吸引更多全新盛事和大型活動落戶香港，並藉啟德體育園的啟用，將香港打造成「盛事之都」，創造最大效益。