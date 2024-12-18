棒球教練猥褻最少25學童　受害人或達百名

台灣台中一名曾犯猥褻罪的37歲小學棒球教練爆出，任教6年期間涉嫌性侵最少25名學童，包括逼學童為其口交、撫摸他們下體，甚至要求學童互摸、肛交，除了以出賽資格威脅對方就範，還將過程錄影，事後還用不雅影片要挾畢業球員返校等。他目前已被收押禁見。台中市長盧秀燕譴責事件令人髮指，要求重懲重判，還給家屬、被害人公道，市府亦成立專案小組提供協助。

台中市議員江和樹周二（17日）陪同2名受害學生家長召開記者會。江和樹指，有受害學生家長發現孩子有異狀，詢問發現其遭棒球校隊教練性侵，隨即通報校方、教育局並報警。他指，涉事教練在住處被捕時企圖輕生未果，警方在其手機發現多條不雅影片，從小二至小六都有，甚至不乏已畢業的學生，受害學生總數恐達百人。

江和樹提到，該教練早在2012年有對未滿14歲男子強制猥褻前科，判緩刑5年，2019年轉往台中某小學任教，質疑校方、教育局的聘僱機制有漏洞。教育局長蔣偉民表示，校方今年10月26日接獲家長檢舉，啟動性平機制並停聘教練，上月11日解聘教練。他強調性平案不會因為檢方偵辦停止。對於該教練猥褻前科在良民證上無紀錄，盧秀燕表示，良民證是台灣統一規定，受緩刑宣告、未經撤銷者不會在證上顯現。