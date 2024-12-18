當局指已關閉7個空置率高街市　未來可改變攤檔售貨類別

隨住市民消費模式的轉變，加上北上消費成風，公眾街市空置率趨增。有議員今日(18日)在立法會口頭質詢當局有否檢視公眾街市的功能與實質需要。當局承認一些落成已久的公眾街市日漸失去吸引力，從2018年至今食環署共關閉了7個空置率持續偏高的公眾街市，騰出土地予其他政策局作合適用途。在檢視公眾街市的未來路向時，會仔細考慮不同方面的意見。

議員林筱魯指早在2003年及2008年，審計署已發現食物環境衞生署轄下的公眾街市的空置率呈上升趨勢，2003年的審計報告指50%的空置街市檔位已空置最少2年。雖然近年食環署推展全面翻新或重建的「街市現代化計劃」，並以先導計劃形式試行優化攤檔項目，然而效益成疑。他關注政府有否檢視街市的功能與實質需要、現代化計劃的成效和未來的發展路向。他又指作為地標的古洞北街市可以出租給攤檔的面積比例不足只有15%，興建中的天水圍街市更連10%也沒有，相較之下私人商場至少都有50%可出租率，關注政府日後興建新的公眾街市是否都會用同樣的標準。

環境及生態局副局長黃淑嫻回覆指從2018年至今食環署共關閉了7個空置率持續偏高的公眾街市，騰出土地予其他政策局作合適用途。為提升現有街市的營運環境，方便營商，政府預留20億元進行現代化計劃，香港仔街市同麗灣街市已在全面翻新後正式重開，前者每日約有1.2萬人次，後者人流平均每日約8,000人次以上，兩者的數字都較工程前有所上升。優化攤檔項目是按需要和實際情況進行修繕和美化，以及更換或者維修簡單的設備。

她指皇后街熟食市場是以先導計劃形式，在2024年2月開展工程並在同年的9月12號全面復業，截至2024年11月底該熟食市場平均每日約有1,600人次以上，較工程前上升約26%。

議員陳恒鑌指公眾街市的攤位和售賣種類都引受到很大的限制，與其任由攤位丟空，當局會否考慮引入更多經營類別，如星相、算命、美甲、手工藝，甚至煮食教學、網購取貨或外傭匯錢等，又或者倣效房署給一些青年人創業空間，以吸引人流。

她回覆指當局已採取多項措施以保障眾街市的經營環境，推行宣傳推廣活動，引入其他經營類別，會將空置攤檔合併為一些面積較大的攤檔以提高出租率，亦有引入一些小食和服務行業的經營，如得到街市管理諮詢委員會的支持，可以改變一些攤檔的准許售賣貨品類別，以迎合零售趨勢的改變。