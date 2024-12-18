申訴專員公署指先人離世手續資訊不易尋找　促建立專題網站

​隨着香港人口高齡化，市民對辦理先人過世手續相關的公共服務的需求預計會持續增加，申訴專員公署今日(18日)宣布完成就辦理先人過世手續相關的公共服務的主動調查行動，指雖然在政府一站通網站內設有「為離世者家屬提供的服務及支援」的頁面，當中包括有關辦理先人離世手續的資訊，然而家屬仍需逐一按連結到相關部門網站尋找所需資料，而且相關資訊並不容易尋找。公署建議各部門協商並研究為辦理先人過世手續相關的公共服務設置一站式專題網站，提供不同部門處理有關先人離世手續的公共服務資訊，並研究把服務電子化，研究提供更多利便先人家屬的電子申請程序及個人化服務。

申訴專員陳積志指出，家屬不單止要面對失去親人的悲痛，還要處理繁瑣的各種身後事安排，這種雙重壓力之下會使到家屬感到無助和徬徨，公署期望各項公共服務辦理手續的資訊更清晰易明，並可以更容易搜尋到，讓家屬可以快速找到所需資訊，避免因為資訊不足而產生焦慮和困惑，亦毋須擔心遺漏任何重要步驟。

陳積志續指，公署調查期間，數字政策辦公室聯同食環署、入境處等相關部門，就精簡為先人辦理身後事相關服務的申請及處理展開硏究，當中包括探討透過建立一站式網上服務平台和數據互通，及將涉及不同政府部門及機構的服務的程序電子化，公署期望各部門和機構會適時向市民交代工作計劃及進展。

新冠疫情期間死亡人數急增，出現殮房爆滿，有遺體被迫直送火化，連喪禮都無法舉辦的情況，陳積志認為在應對嚴重自然災害、公共衞生及安全事故等突發情況時，部門應就有機會引致大規模傷亡的危急情況，研究制訂危急應變機制，做好協調工作，確保在如有需要時，可以最具效率及快速的方式作出應變，同時亦應總結過往經驗，為在發生突發或重大事故時提供先人過世手續相關的公共服務的員工定期提供培訓，以提升職員在不同應變級別情況下的危機意識及應對能力。