啟德零售館今試業　商戶讚近地鐵站助旺場　盼體育園帶動生意

啟德體育園開幕在即，場地旁邊的三座「啟德零售館」今午(18日)起試業，首300名顧客將獲100港元超市禮券。場內有各類店舖，其中零售館2地下以運動品牌為主，配合體育園主題。而零售館1則設有美食廣場，價錢約60至80港元。有商戶認為零售館鄰近地鐵站，加上未來體育園活動帶動人流下，預計會有不錯生意額。

場館今午12時試業，東網記者現場視察，只見約百多人提早近一小時在館外排隊。市民梁女士表示，得悉零售館試業，今早10時已特地到場輪候。她又指，自己在區內居住，認為零售館店舖種類多，對居民來說較方便，日後亦會再來。另一位啟德居民謝先生就認為，對居民而言，餐廳最為吸引，而且自己亦對體育有興趣，故日後或會多到館內逛運動用品店。對於商場或可能因應體育園大型賽事調整開放時間，謝先生就關注有關部門的安排。他指出，上次演練時的指示混亂，要走到一半才知道封路，希望日後安排會有改善

有本地餐廳選址零售館開設首間分店，主打漢堡包，價錢最低約70港元。餐廳發言人陳小姐表示，體育園作為政府重點項目之一，預計可帶動零售館人流，而且假期將至，對人流、生意額樂觀。

此外，亦有保齡球館場選擇進駐零售館。球場營運總監Billy認為，零售館鄰近地鐵站，亦有停車場配套，方便「波友」及市民到場，較傳統球場有優勢。加上政府推動本地運動，希望藉此機會重新帶起本地保齡球運動。