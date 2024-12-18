兩日內煞停用智能投票箱　議員斥政府欠敏感度無深思熟慮

政府計劃明年第一季向立法會提交《完善選舉安排（綜合修訂）條例草案》，例如引入智能投票箱及把使用點票機點票延伸至立法會功能界別及地方選區選舉。但由於有議員及社會聲音擔心影響保密性及「投白票的權利」，智能投票箱計劃在兩日間煞停。有議員認為政府做法「唔係好深思熟慮」，若擔心有人投錯票應加強公眾教育。

立法會政制事務委員會前日(16日)議論包括引入智能投票箱等措施，當時已有議員直指無謂，而政府昨晨(17日)在行政會議前指會積極考慮各界意見，確保投票順利進行，令投票人士投票過程暢順及理想，政制及內地事務局長曾國衞會積極吸納意見，制訂措施。 但當局在今日(18日)凌晨回覆傳媒查詢時指在聽取議員意見及社會聲音後，決定不推動智能投票箱的應用，而在稍後的選舉安排中，如有需要將繼續使用選票檢測機供選民自願使用。

社福界議員狄志遠期望當局在推出有爭議的議題時，可以事先和議員溝通。他認為現時行政立法關係比以往好，議員也只是較實事求是，供給及早諮詢議員亦能避免如今尷尬情況。

當局沒交代智能票箱實際上如何運作，狄志遠估計是當選票「出現問題」時就會被退回，會令處理變得敏感。他說：「我想投白票喎，咁你（智能票箱）咪知我我投白票囉。或者我專登劃花佢，你咪知道劃花佢。」他又舉例，假如有職員協助或錯票的選民重新畫票，又會有干預選舉之嫌，形容做法危險、帶來誤會和爭拗。

至於改為繼續用「選票檢測機」是否較好，他認為「相對嚟講會好啲好少少」但未必有需要。他指出功能組別及地區直選的選票較簡單，多年來亦能有序管理，甚少出現投錯票的情況。他笑稱，即使長者或較容易劃錯選票，「年紀大個啲你畀個檢測機，佢都係都唔識。」

他認為政府擔心有人投錯票的話，應加強公眾教育，指：「人哋想投白票嘅，尊重。咁嘅選舉先係達致公平公正。」他認為電子化形態現在電子點票及分區點票，指過往選舉「天天光之後都未有結果」，都好電子點票望能3小時內有結果，避免了運送選票中央點算的過程。

完善體制後的數場選舉，白票和廢票的總和只佔約2%或更少，究竟智能票箱可如何令選舉過程「更暢順」？當局回覆指政府建議在選舉中引入智能投票箱的原意是協助選民確認其填劃的選票無誤，以進一步保障他們的投票權利。

被問到一開始提出智能票箱是否不理智，狄志遠認為做法「唔係好深思熟慮」。據他觀察，議員在過去幾次會議上有催逼當局都做電子化及增加效益，因此當局亦希望多嘗試。但他認為當局在細節上沒想清楚，欠敏感度，期望政府「經一事，長一智」。