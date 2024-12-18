當局指「港車北上」必須預約　暫無意預留名額供緊急使用

「港車北上」自去年7月1日推出後，使用港珠澳大橋香港口岸往返兩地的人流及車流持續增加。議員陳學鋒關注，政府會否研究每日預留小量「港車北上」的名額，讓有緊急需要即日北上的人士使用。政府回覆指，為保「港車北上」運作暢順，北上港車須透過系統預約指定日子及時間出行，又指正密切留意「港車北上」的實施情況，適時考慮和推行可行的優化措施。

議員陳學鋒引述市民意見指，曾在大橋香港口岸輪候過關時額外等候逾15分鐘，及後才獲悉當時正值職員換更，關注政府會否加派人手於現場協調。政府回覆指，香港海關、入境事務處及衞生署於大橋香港口岸執行清關、出入境管制及檢疫措施等工作，共同管理清關亭的運作。就換更情況，各相關部門人員皆以即時入替方式接續清關亭操作，確保不影響各車道的服務運作，強調換更時不會造成額外等候時間，又指過去一年，口岸部門並無涉及輪候車輛過關衍生的爭拗個案紀錄。

政府又指，口岸相關部門會繼續採取不同措施提升口岸的通關能力，包括透過靈活調配人手、運用創新科技、優化工作流程及考慮不同的輪候方法，以及在尖峰日子繁忙時段加開私家車輛檢查通道，以應付跨境需求。若情況需要，口岸部門會適時通報口岸場地管理服務公司人員作現場協調，以確保跨境私家車在安全及暢順的情況下等候通關。

就「粵車南下」安排，政府表示，來自大灣區內地城市的車輛經大橋抵達香港口岸人工島後，須按指定路線直接前往自動化停車場，沿途會設有清晰的交通標誌指示。機管局亦會在泊車位預約系統中，提醒申請者有關的香港道路交通規則。