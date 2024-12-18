改革性罪行建議提出5年未立法　當局稱仍在研究　計劃明年諮詢

去年涉及網上活動的兒童性侵犯個案，按年增加超過一成半，議員狄志遠關注當局當局分別於2019年及2022年發表《檢討實質的性罪行》及《性罪行檢討中的判刑及相關事項》兩報告書，提出改革性罪行的建議，惟至今仍未就相關建議立法。當局回覆時表示政府正一併研究兩份報告書內的建議，並會參考海外司法管轄區相關法例的發展，以制訂具體法例修訂建議，計劃在2025年內就落實兩份報告書所涉及的法例修訂建議進行公眾諮詢，並會適時將修訂建議提交立法會審議。

狄志遠亦關注當局如何處理根據《強制舉報虐兒條例》舉報的懷疑涉及網上性誘識和性剝削個案。當局回覆指條例附表2第3項包括「任何由脅迫或誘使兒童參與強姦、亂倫、肛交、性交或任何嚴重猥褻作為所造成的傷害」，強調無論案件是否經由《強制舉報虐待兒童條例》的舉報平台作出舉報，以及案件牽涉的行為是否在網上發生，執法部門均會一如既往對所有被舉報的罪案進行調查，然後按照證據決定是否提出檢控。

當局回覆查詢時亦指，受害人為21歲以下的「裸聊」勒索案數目由2022年的297宗增加至2023年的444宗，侵害兒童性罪行案件數目則由2022年的578宗增加至696宗。另外，2023年有67宗強姦案件，涉及67名被害人，較2022年的53人有所增加，其中29人更為21歲以下女生，較2022年的27人增加2宗。