新生嬰兒獎金至今發放6.4億元　獲減1年公屋輪候家庭170宗已上樓

本港出生率一直維持在低水平，當局設法催谷生育率，包括向每名在港出生、父或母為香港永久居民的新生嬰發放2萬元獎勵金，並會有一系列住屋安排，每名嬰兒可縮減一年公屋輪候。截至今年11月底，已有約3,000宗公屋申請在計劃下獲縮減一年輪候時間；新生嬰兒獎勵金方面，政府已向32,107名申請人發放獎勵金，總發放金額約為6.4億元。

政務司副司長卓永興今日(18日)在立法會上回應議員質詢時表示，在「居屋2024」申請期內，房委會共收到約106,000份申請表，其中約50,000份屬家庭申請者。當中屬於「家有長者優先選樓計劃」及「家有初生優先選樓計劃」分別有約16,000份及3,000份，分別佔家庭申請者總數約三成及一成。

此外，在公屋編配方面，房委會已於2024年4月1日起實施「家有初生優先配屋計劃」，凡有於2023年10月25日或以後出生而年滿一歲或以下的初生嬰兒的公屋家庭申請，均可獲縮減一年輪候時間。截至2024年11月底，已有約3,000宗公屋申請在計劃下獲縮減一年輪候時間，當中約170宗已成功獲安排入住公屋。

至於新生嬰兒獎勵金，當局指截至2024年11月底，政府共接獲32811宗合資格申請，並已向32,107名申請人發放獎勵金，總發放金額約為6.4億元，計劃於獎勵金推出兩年後作出檢討。

當局又稱由2023/24課稅年度起，子女基本免稅額及子女出生課稅年度的額外免稅額，已由12萬元提升至13萬元。由2024/25課稅年度起，與2023年10月25日或之後出生的子女同住的納稅人若符合指明條件，居所貸款利息或住宅租金的扣除限額可由10萬元增加至12萬元，為期最多19個課稅年度。

至於延長可扣除額外子女免稅額的年期以及推出聘請外傭開支扣稅額的建議，政府必須確保在推動相關政策目標和審慎理財之間取得平衡，特別是在政府財赤高企的時候。就後者而言，政府亦須研究建議是否適用於類似服務，包括聘請本地傭工及可能帶來的影響。政府現時未有計劃採納上述建議。