體育園將有演唱會　議員關注繁忙時間交通配套　政府稱有演練

啟德體育園陸續進行測試賽。有議員今日(18日)在立法會上指明年先後有樂隊Coldplay及周杰倫舉行演唱會，其中一場在星期五晚上7點鐘開場，時間正值下班繁忙時段，擔心屆5萬名觀眾難以進入港鐵車廂前往觀看表演，質詢政府有否做好預案，政府回應指會聯同體育園進行約20場測試賽和演練，已完成7場，餘下包括人數高達5萬人的演練。

政府指體育園距離港鐵屯馬線的啟德站和宋王台站只需約10至15分鐘的步程，即使演唱會入場時間為下班的繁忙時間，現時該段鐵路在平日下午繁忙時間的載客率少於50%，有能力處理額外的入場觀眾，加上觀眾會分散在不同車站上車，對車務的影響亦較為分散，港鐵會特別留意在屯馬線的轉線站，及啟德站和宋王台站的客流和車站情況，適時採取措施疏導入場觀眾。

至於散場時間，政府指港鐵有能力在啟德體育園大型活動人群疏散疏導期間，將屯馬線的班次加密至早上繁忙時間相約的水平，新增班次可以按需要安排空載列車，以期在最短的時間內疏導觀眾，因應未來體育園5萬人在傍晚繁忙時段舉行大型活動，港鐵會在未來數個月會繼續配合有關政府部門和啟德體育園公司進行多場的測試賽及壓力測試。

旅遊巴士方面，園方和活動主辦方是會按需要安排旅遊巴士，包括跨境巴士的服務，體育園已經和跨境巴士公司開始商議，特別的跨境巴士服務安排，當局得悉部分的活動主辦方也會和跨境巴士服務供應商合作，為跨境的旅客提供套票，進一步提升旅客的體驗。

議員林健鋒關注未來若遇上一些不守規矩或失控的參加者、遊客等，政府有沒有一套後備措施以應付情況。當局指政府正進行分階段加大演練的力度，執法部門成立了一支演練隊伍，在每一次測試和演練的時候會加入維持秩序、應對突發事件等不同元素，亦包括情緒非常高漲，又或者受酒精影響的人士等，強調政府不會掉以輕心，必定會繼續為體育園進行極限的壓力測試。