美籍教師涉拍攝裙底春　控方撤回7項控罪　餘下1項繼續檢控

五旬美籍教師涉嫌於2021年，在港九新界多處拍攝女子的裙底春。事隔3年，他被控8項作出有違公德的行為罪，他否認控罪，案件今(18日)於東區裁判法院開審。控方於庭上表示撤回其中7項控罪，餘下一項控罪則繼續檢控，並傳召女事主作供。她稱當日由港鐵月台乘扶手電梯上地面期間，被告上前搭訕，另一男子其後捉住被告的手指他偷拍事主裙底。

50歲美國籍男被告Jerry Leroy Thornton，報稱為教師，他原被控8項作出有違公德的行為罪，但現被控於2021年8月24日，在銅鑼灣港鐵站，作出性質猥褻、淫褻及令人憎惡的有違公德的行為，即拍攝到女事主X的一部分裙子及腳部。

X供稱，案發當晚7時許她於銅鑼灣港鐵站月台乘扶手電梯上地面層期間，突然聽到一把男聲用英文說「你在做甚麼？」。她轉身後看到被告手持機背向上的iPhone站在電梯的下一級，而他左邊站着一名年約30歲至40歲的中國籍男子。該中國籍男子捉住被告的手，並稱被告影X裙底。X於是捉住被告的手，和中國籍男子一起將他帶到地面層，期間被告不斷說自己沒有拍X的裙底照。X後來要求被告展示其手機內的照片，他起初拒絕，後來有離遠向X展示手機內相簿。X看到相簿內有數張裙底照片，但看​​不清楚其內容。X之後將事件告知港鐵職員，對方報案，並將她帶到一個房間。

案件編號：ESCC 1757/2024