啟德體藝館12.20第2場測試　禁止帶專業攝影器材　應援牌尺寸設限

啟德體育園內的「啟德體藝館」將於周五（20日）舉行第2場測試，政府今日（18日）舉行記者會交代當日安排。今次測試活動為演唱會，是體藝館首次音樂性質活動測試，會由泰國和香港的歌手及組合演出。活動於晚上6時至10時舉行，4時半可以入場，不設現場售票，預計有5,500人到場。體育專員蔡健斌提醒，因應活動主辦方要求，是次活動禁止帶入場內的物品除了以往的水樽（包括空樽）、食物及飲料外，亦禁止帶專業攝影器材及過大的應援牌，條件類似亞博館等演唱會場地。

蔡指出，帶入場的支持牌尺寸不可大於38厘米（長）x 20厘米（闊）x 30厘米（高）。換言之，粉絲俗稱「1.0」支持牌不可帶入場，而「2.0」則可以入場。他又指，園方已與個別粉絲會溝通，會以不阻塞人流為大前提下，盡量配合應援活動。另外，是次活動會設有三個出入口，屆時歌迷應聽從職員指示，到合適地點入場。

園內的啟德零售館今日試業。蔡健斌表示，園方已與館內個別食肆、娛樂場所商戶溝通，普遍商戶對配合活動延長營業時間反應正面，詳情有待進一步商討。

運輸署首席運輸主任（巴士及鐵路）嚴啟龍表示，今次活動在平日黃昏至晚上時間舉行，與以往在周末舉行的演練不同。因應屯馬線載客量黃昏時間會有所提升，而港鐵亦會準備後備車輛，並將大部分閘機轉為入閘，預計可以有效疏導人流。

執法部門就指，以往演練曾有4千人離場到啟德站，當時人流大致有序，故未有實施人流管制，預計今次情況相若，不會實施人流管制。因應粉絲應援活動，部門會盡量配合，惟亦會以不阻礙居民、人流為大前提。