對女兒參與的滑板機構運作有懷疑　家長解約遭索違約金

近年滑板運動興起，有家長看過媒體報道後擔心女兒參加的機構「手法不尋常」。該家長指相關機構有為女兒報名比賽、國家隊訓練營及安排廣州教練，稱可為子女安排出戰亞運及奧運，但項目需要自費，機構亦沒權推薦運動員出戰亞運及奧運。最終涉事家長解約卻被要求其子女不得接觸該運動一年，或賠償數10萬港元違約金。涉事家長稱女兒未成年不能報案；相關界別的議員拒絕評論該機構是否犯法。

家長蘇先生稱，2021年有自稱「會長」的人士稱可為子女安排出戰亞運及奧運，認為該機構名字與相關運動總會的名字相似，因此簽署5年合約。蘇認為該機構期間沒為女兒提供恒常訓練，但安排她參加可自行報名的內地比賽，以及自費可自行報名的國家隊訓練營。他指雖然該機構安排女兒接受訪問及教授滑板班，但擔心「會長」利用女兒增加曝光率為實，無心訓練她成為運動員。

他又指期間該機構以不同理由向他們索取費用，例如自費接受廣州教練訓練及比賽，以現金交收或轉帳到負責人私人戶口。但沒有任何收據。

他今年2月尾開始對該有懷疑並提出解約，對方要求女兒不再接觸滑板，或在任何公開場合玩滑板，否則會從違反合約方向追討。他指律師曾打算協助追回合約副本，但歷時6個月也不成功，指對方聲稱奧運期間繁忙、一拖再拖。最終他簽訂一年內不得接觸滑板或賠償30萬港元的協議，不得加入任何有利條款。

被問及會何不選擇報案，他稱女兒未成年不能報案，不想影響她。他又指事件對女兒傷害相當大，導致她一度不敢接觸滑板運動。他承認自己做了錯誤決定，希望以自己經歷告誡其他家長，不想再有其他不知情的運動員像他們一樣。

至於最終能否取回合約副本、經研究後該機構是否犯法，相關界別的議員拒絕評論，又稱不是追求或指摘。該議員稱，只有國際體育總會或地區體育會總會承認的地區體育總會才可負責運動員選拔的工作及派運動員出賽，若市民發現機構條款過長或有不尋常金錢關係，應打醒十二份精神。