漁護署年花2100萬管理野豬　今年每隻平均使3.3萬元

野豬傷人事件不時發生，上周才有男童在西貢被野豬咬傷腳趾。議員今在立法會提出書面質詢，署理環境及生態局局長黃淑嫻表示，漁護署今年首11個月共出動317次捕捉野豬，並人道處理633頭。而漁護署平均每年花約2,100萬港元用於管理野豬，若以此數字計算，處理每頭野豬需花費約3.3萬元。局方又指今年野豬傷人個案已較2022年減少約80%。

黃淑嫻表示，今年首11個月人道處理633頭野豬之中，南區佔最多，達96頭；屯門區則排第2，有80頭；東區則佔66頭。至於在過去3年，漁護署平均每年有33人投放於管理野豬的工作，平均年度開支為約2,100萬港元。

對於常有野豬為患事件，黃引述漁護署統計指，本港的野豬整體數目由2022年的約1,830頭，減少至2023年的約1,360頭及2024年的約900頭；而野豬滋擾黑點數目則由2022年的42個，減至最新僅15個，跌幅約64%。至於今年以來有7宗野豬傷人個案，亦較2022年的36宗下降約80%，顯示本港野豬滋擾問題逐步得到改善。

另外，漁護署及其他部門早前成立跨部門禁餵執法工作小組，截至上周二(10日)，各部門共發出110張定額罰款通知書，其中12張涉及非法餵飼野豬。該署亦正檢視野豬管理策略，包括委託野生動物管理專家協助深入檢視並制定新的野豬管理行動計劃，會涵蓋農田及鄉郊地區，並設立執行時間表和監察機制，預計於明年上半年完成檢討。